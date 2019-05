Audi drängt Nissan von der Straße - der landet im Zaun

Altena - Frech: Ein Audifahrer hat eine Frau aus Hagen in ihrem Auto von der Straße gedrängt. Die Fahrt endete für sie im Zaun.

Erst drängt der Fahrer ein Auto von der Straße, dann flieht er einfach. Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Audis, der am Montagmorgen um 7.15 Uhr auf der Straße Strücken unterwegs war. Dort kam ihm eine Hagenerin mit ihrem grauen Nissan entgegen. Der Audifahrer fuhr jedoch so weit links, dass er den Nissan von der Straße drängte, wie die Polizei mitteilt. Der Nissan landete in einem Zaun.

Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall und Schaden in Höhe von 2300 Euro zu kümmern. Der Audi war mit polnischem Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Altena unter 02352/91990 melden.