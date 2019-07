Kein Bock auf Büffeln? Unbekannter verbrennt Schulbuch im Wald

Altena - Kurioses hat ein Jäger am Dienstagabend im Wald gefunden: Ein verkohltes Schulbuch der Klasse fünf. Und das im Wald, wo die Brandgefahr derzeit extrem hoch ist.

Ein Jäger hat am Dienstagabend um 21.45 Uhr in einem Wald am Nettenscheid ein abgefackeltes Schulbuch unter Bäumen entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer zwar schon erloschen, hatte zuvor aber vom Buch auf Äste zweier Bäume übergegriffen.

Die Waldbrandgefahr ist nach der Hitze und durch die Trockenheit derzeit extrem hoch. Dennoch hat sich das Feuer glücklicherweise nicht weiter im Wald ausgebreitet.

Weitere Spuren - außer den halb verkohlten Seiten aus dem Englisch-Buch der Klasse 5 - gibt es nicht auf den Täter. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer Brandgefahr. Hinweise nimmt die Wache in Altena unter 02352/91990 entgegen.