Straße in Altena wegen Sturm gesperrt: Polizei appelliert an Autofahrer

Von: Olaf Moos

Der Hemecker Weg zwischen Rosmart und Rahmedetal war gesperrt. Der Sturm hatte mehrere Bäume umgerissen.

Altena - Der zunehmende Sturm am Freitagnachmittag (30. Dezember) hat nach Mitteilung der Kreispolizeibehörde mehrere Bäume am Hemecker Weg zwischen Rosmart und Rahmedetal umgerissen. Daher war die Verbindungsstraße seit etwa 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

„Zwischen Industriegebiet und Wohnbebauung ist kein Durchkommen mehr. Die Sperrung wird länger dauern“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Sie appelliert an die Autofahrer, witterungsbedingt besonders vorsichtig zu fahren.

