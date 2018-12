Land will Polizeiwachen modernisieren - Altena steht auf der Liste

+ © dpa Blaulicht und Einsatzfahrzeug - draußen ist alles top - doch die Wache Altena muss dringend saniert werden. © dpa

Altena - Mit einem Millionenaufwand will die nordrhein-westfälische Landesregierung in den kommenden Jahren Polizeiwachen von Ratten, Schimmel und Verfall befreien. Das kündigte das das Innenministerium an. In etlichen Wachen seien die Zustände für die Polizeibeamten nicht mehr akzeptabel, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU)