Starke Rauchentwicklung, reichlich Ruß: Feuerwehr löscht Kaminbrand im Kleff

Kaminbrand im Kleff in Altena.

Ein Kaminbrand am Kleff hat die Altenaer Wehr am Montagabend beschäftigt. Zeitweise waren drei Angriffstrupps gleichzeitig im Einsatz.

Altena - Die Alarmierung hatte die Feuerwehr um 17.25 Uhr am Montag erreicht: Gemeldet war ein Kaminbrand am Kleff. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die starke Rauchentwicklung erkennen. Ein Angriffstrupp nutzte den Korb der Drehleiter, um an den Kamin heranzukommen. Mit Schuttmulden wurde das ausgekehrte Brandgut aus dem Gebäude gebracht und mit Wasser abgelöscht, berichtet die Feuerwehr.

+ Völlig verrußt: Ein Feurwehrmann reinigt das Atemschutzgerät seines Kameraden. © Feuerwehr Altena

Alle Etagen des betroffenen Objektes wurden begangen und mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf die Temperaturen im Gebäude hin überprüft. Auch ein Schornsteinfeger wurde hinzugezogen. Zeitweise waren drei Angriffstrupps gleichzeitig im Einsatz.