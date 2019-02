Tempolimit: Verschiedene Haltungen beim MSC Altena

Kontroverse Diskussion mit Automobilfreunden

+ © Czichowski Widerstreit der Argumente: Auch beim MSC Altena ist man sich in Sachen Tempolimit uneins. Zwei Lager entstanden bei einer Diskussion am Donnerstag um den Vorsitzenden Bernd Kern (links) und Michel Eccher (rechts). © Czichowski

Altena – Ganz Deutschland diskutiert über ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. So auch der Motorsport-Club (MSC) in Altena. Ganz einig ist man sich in Sachen Geschwindigkeitsbegrenzung aber auch dort nicht.