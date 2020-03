Schwerer Verkehrsunfall: Drei Autos beteiligt - vier Verletzte

Im Altenaer Ortsteil Evingsen hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Vier Personen wurden verletzt.

Altena - Auf der Ihmerter Straße ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Ortsteil Evingsen in Höhe des Gewerbegebiets "Vorm Kalkofen" ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos.

Wie die Feuerwehr am Abend berichtete, waren die Fahrzeuge während eines Abbiegevorganges miteinander kollidiert: Ein Autofahrer wollte demnach in das Gewerbegebiet abbiegen und bremste seinen Wagen entsprechend ab. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Autos bemerkte das zu spät und krachte in das Auto des Vordermannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vordere Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte es mit einem Kleinwagen. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Eine weitere Person gilt als Betroffener - war also am Unfall beteiligt, blieb jedoch unverletzt.

Schwerer Unfall in Altena: Rettungsdienst lässt Feuerwehr nachalarmieren

"Der zunächst alarmierte Rettungsdienst ließ die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwache und der ehrenamtlichen Schnelleinsatzgruppe nachalarmieren", erklärte Feuerwehrsprecher Patrick Slatosch.

Die Besatzungen der zwei Altenaer Rettungswagen, eines Rettungswagens aus Hemer und des Altenaer Notarzteinsatzfahrzeuges versorgten die Verletzten und transportierten sie in verschiedene Kliniken. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während des Einsatzes war die Ihmerter Straße voll gesperrt.