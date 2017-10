Junge bleibt im Schulbus-Sitz stecken: Feuerwehr flext Finger frei

+ © Feuerwehr Altena Mit Metall am Finger ins Krankenhaus: Die Feuerwher musste ein Teil des Stuhls heraustrennen. © Feuerwehr Altena

Altena - Man sollte seine Finger bei sich behalten: Diese Lektion musste ein Schuljunge am Montag in einem Bus mehr oder weniger schmerzhaft erlernen. Er hatte nämlich in der Bestuhlung des Busses „herumgebrockelt“ und war prompt mit einem Finger in einem aus Metall bestehenden Bauteil des Bus-Gestühls steckengeblieben.