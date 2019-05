Polizei kontrolliert 19-Jährigen: Drogentest-Ergebnis überrascht

Altena – Die Polizei war sicher: Der 19-Jährige fährt unter Drogeneinfluss. Das Ergebnis des Tests überrascht.

Ein 19-Jähriger aus Hagen, der Drogen dabei hatte, ist der Polizei am frühen am Sonntagmorgen in Altena ins Netz gegangen. Der junge Fahrer war um 4.25 Uhr auf der Hagener Straße unterwegs und „zeigte alle Anzeichen von Drogenkonsum“, teilt die Polizei mit.

Er musste deshalb zum Drogenvortest zur Wache mitkommen. Der Test verlief negativ.

Doch in seiner Tasche fand die Polizei eine Tüte mit Cannabis, einen Grinder zum Zerkleinern des Cannabis und eine Packung Filter. Er erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.