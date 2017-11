Altena: B 236 wieder frei

Deutlich früher als geplant

Altena - Die B 236 in Altena wurde bereits am Sonntagabend wieder freigegeben. Somit blieb ein Verkehrschaos entlang der Bahnstrecke am Montagmorgen aus. Eigentlich hätte die Straße wegen Baumfällarbeiten noch länger gesperrt bleiben sollen.