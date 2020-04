Material in Flammen - schwarze Rauchwolke über VDM-Werk

Über dem VDM-Werk Linscheid stand am Dienstagmorgen eine dichte schwarze Rauchwolke. Neben einer Halle war Material in Brand geraten.

Altena - Dem schnellen Eingreifen der VDM-Werksfeuerwehr ist es zu verdanken, dass ein Feuer im Werk Linscheid am Morgen gelöscht wurden, bevor es auf eine Werkshalle übergreifen konnte.

Als gegen 8 Uhr die Werkssirene heulte, stand eine beängstigende, schwarze Rauchwolke über dem VDM-Werk Linscheid. An dessen nordwestlichen Ende, also direkt an der Lenne, war neben einer Halle gelagertes Material in Brand geraten.

+ © Thomas Bender

Die Werksfeuerwehr war innerhalb kürzester Zeit vor Ort und löschte den Brand ab. Die städtische Feuerwehr war ebenfalls alarmiert worden, musste aber dem ersten Anschein nach nicht eingreifen.

Ein Großbrand in Altena käme heute zur Unzeit: In der Nacht sind Kräfte der Altenaer Wehr nach Wenden bei Olpe gerufen worden, um dort bei der Bekämpfung eines großen Waldbrandes zu helfen.

Auch ein Waldbrand in Gummersbach verlangte 200 Feuerwehrkräften einiges ab. Sie waren die ganze Nacht im Einsatz.

In der Nacht hat es in Kierspe-Bollwerk einen großen Brand gegeben. Dabei brannte unter anderem ein Wohnwagen ab.