Mann wirft Fahrrad und Hammer nach Pizzaboten

Altena - Völlig eskaliert ist ein Streit in Altena: Weil er von einem Falschparker genervt war, warf ein 46-Jähriger Hammer und Fahrrad nach dem Mann und kratzte ihn.

Nur noch rot gesehen hat ein 46-jähriger Mann am Samstagabend am Eingang der Fußgängerzone an der Lennestraße: Der 46-Jährige ärgerte sich so sehr über einen 34-jährigen Mitarbeiter eines Pizza-Dienstes, der seinen Wagen immer wieder vor dem Haus in der Nähe des Busbahnhofs stoppte, dass er ihn angriff.

"Ein Wort gab das andere, bevor der 46-jährige zum nächst besten Fahrrad griff und es auf den Pizzawagen warf", wie die Polizei berichtet. Als nächstes setzte es Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Fingernagel des Angreifers hinterließ eine Kratzwunde im Gesicht des Pizzaboten. Damit nicht genug, griff der 46-Jährige schließlich noch zu einem Hammer und versuchte, den weglaufenden Pizza-Fahrer zu treffen.

Als die Polizei eintraf, saß der Angreifer in einem nahen Geschäft. Die Polizei legte ihm Handfesseln an. Er rechtfertigte den Angriff damit, dass der Pizzabote ihm das T-Shirt zerrissen habe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.