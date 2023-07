Bergfeld-Leiche bei „Aktenzeichen XY“: „Haben mehrere Hinweise bekommen“

Von: Markus Wilczek

Den Fall der Bergfeld-Leiche stellte Frank Haarmann (links) von der Polizei Hagen am Mittwochabend zusammen mit Moderator Rudi Cerne in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ vor. © ZDF

Gelingt es der Hagener Kriminalpolizei nach mehr als 25 Jahren, die Identität der Bergfeld-Leiche zu klären und damit auch den Täter dieses grausamen Mordes zu fassen? Nachdem der Fall am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ vorgestellt wurde, hoffen die Ermittler darauf, denn im Nachgang der Berichterstattung gingen zahlreiche neue Hinweise ein.

Altena – Zum Ende der eineinhalbstündigen Livesendung sprach Alfred Hettmer vom Landeskriminalamt Bayern von etwa 20 bis 25 Hinweisen. Es sei zwar alles noch sehr vage, doch es ergäben sich daraus neue Ansatzpunkte für die Ermittler. Konkrete Hinweise zur Identität der jungen Frau seien allerdings noch nicht dabei gewesen.

„Wir haben mehrere Hinweise bekommen“, bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion auch ein Pressesprecher der Polizei Hagen. Diese Hinweise würden nun durch die Kriminalpolizei ausgewertet. „Das muss alles sehr kleinteilig erfolgen“, so der Pressesprecher weiter. Zum Inhalt der Hinweise konnte und wollte er auf Nachfrage noch nichts Konkretes sagen. Die Ermittler hofften aber, vielleicht schon in der nächsten Woche neue Erkenntnisse zu haben.

Cerne: „Entsetzliche und irrsinnige Tat“

Der Bergfeld-Mordfall war gleich zu Beginn der Sendung vorgestellt worden. Moderator Rudi Cerne sprach von einer „entsetzlichen und irrsinnigen Tat, die sich kaum in Worte fassen lässt“.

Am 2. Juni hatte ein Motorradfahrer aus der Rahmede in einem Waldstück in der Nähe der Bergfeld-Siedlung eine entkleidete und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt Frauenleiche entdeckt.

Die 18- bis 22-Jährige war vom Täter vergewaltigt, mit einem Nylonstrumpf bis zur Bewusstlosigkeit gedrosselt und dann nackt in dem Waldstück abgelegt worden. Dort übergoss sie der Unbekannte mit Benzin und verbrannte die junge Frau bei lebendigem Leib. Aufgrund von Hautschuppen unter den Fingernägeln der Toten und Spermaspuren, die bei der Obduktion der Leiche sichergestellt werden konnten, sind sich die Ermittler nach einem DNA-Abgleich sicher, dass es sich bei dem Täter um den Vater der jungen Frau handelt.

Identität der Toten auch nach 26 Jahren noch unbekannt

Trotz aller Bemühungen ist es der Polizei auch nach 26 Jahren noch nicht gelungen, die Identität der Toten festzustellen – und damit konnte auch ihr Vater als der Täter noch nicht gefasst werden. Die Ermittler der Mordkommission Bergfeld fanden damals aber zumindest heraus, dass die junge Frau aus einem osteuropäischem Land, eventuell aus Rumänien, stammte. Doch auch über diese Erkenntnis war es bis heute nicht möglich, die Identität zu klären. Denn immer wenn die Ermittler glaubten, eine heiße Spur zu haben, verlief diese schon wenig später ergebnislos im Sande.

Das neueste Ergebnis der Gesichtsrekonstruktion: So soll die junge Frau, die im Sommer 1997 in Altena ermordet wurde, vor der Tat ausgesehen haben. © Polizei Hagen

Kriminalkommissar Frank Haarmann von der Polizei Hagen nannte die Tat in der Sendung „abscheulich“ und sagte: „Ich möchte den Fall jetzt endgültig klären können.“ Haarmann stellte auch die neueste Gesichtsrekonstruktion der Toten vor, die erstmals im Mai dieses Jahres veröffentlicht worden war.

Teil der Kampagne „Identify Me“

Damals hatte das Bundeskriminalamt den Fall aus Altena in die internationale Kampagne „Identify Me“ aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der niederländischen und der belgischen Polizei wird nun zu 22 Mordfällen, bei denen bislang unbekannte Frauen die Opfer waren, grenzübergreifend gefahndet. Sechs dieser Fälle haben sich in Deutschland ereignet. Die Kampagne wird verstärkt auf den Social-Media-Kanälen der Polizeien durchgeführt.

Nachdem aber auch hier im Anschluss der entscheidende Hinweis auf die Identität der brutal ermordeten jungen Frau ausgeblieben war, brachten die Ermittler den Fall nun in die Sendung „Aktenzeichen“. „Wer noch einen Hinweis hat, kann diesen natürlich auch im Nachgang der Sendung noch bei der Polizei melden. Hier kann jede Kleinigkeit wichtig sein“, sagte der Pressesprecher der Hagener Polizei. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Opfers führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter Tel. 02331/9862525 entgegen.