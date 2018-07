Altena: Kein Anschluss unter dieser Nummer...

Das missfällt mir ganz genau so. Die Telekom baut ja alle "öffentlichen Sprechstellen" - so heißen diese Dinger im Postjargon immer noch - rundherum ab. Nur kommen Sie wegen der Aufrüstung mit den Multifuktionsgehäusen (graue Kästen für flottes Internet für euch) nicht hinterher. Auch darum werd ich mich bemühen, ich weiß wo der Verantwortliche dazu seinen Schreibtisch hat.... la la la - auch in Altena !