Unbekannte schmieren Hakenkreuze und Farbe auf Kreisel

Reste von weißer Farbe sind noch zu sehen am Selve-Kreisel. Hier brachten Unbekannte NS-Parolen auf.,

Altena - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag großflächig verfassungsfeindliche Symbole und weiße Farbe in Höhe des Altenaer Selve-Kreisels auf die Straße geschmiert.

Autos rollen über Hakenkreuze. Die Ziffer 88 - in der rechten Szene das Synonym für den sogenannten Hitlergruß - es komplettiert die Schmierereien. Weil ein Zeuge die Polizei informiert, rücken umgehend Einsatzkräfte aus. Neben der Polizei noch Feuerwehr und Baubetriebshof. Die reinigen noch in der Nacht die betroffenen Fahrbahnstellen.

+ Auch an weiteren Stellen im Stadtgebiet - hier vor der Mittleren Brücken - gibt es aufgeschmierte NS-Parolen. © Bonnekoh

Wann der oder die Täter zu Werke gingen, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss das zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr gewesen sein, so die grobe Schätzung der Ordnungshüter. Die Polizei sucht Zeugen - sie setzt darauf, dass diese Aktion nicht im Verborgenen passiert sein kann. Der Staatsschutz aus Hagen hat die Ermittlungen übernommen.

Wer etwas gesehen hat, sollte dennoch zuerst die Polizei kontakten: Wache Altena, Tel. 02352/91 990

Auch an weiteren Stellen im Stadtgebiet tauchten Schmiereien auf. Etwa an der Bushaltestelle in Höhe der Mittleren Brücke.