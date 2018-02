Altena: Der große Spaß am Scheitern

Theater „Auf Draht“ begeistert mit einem misslungenen Premierenabend

+ © Hornemann In „Nichts als Kuddelmuddel“ bleibt nichts an dem Ort, wo es hingehört. Dietmar Vogt spielt im Stück Fred, der in die Rolle des Werner Buchfink schlüpfen soll - doch es ist mehr Fred auf der Bühne zu sehen, als Werner... © Hornemann

Altena - Dietmar Vogt ließ in seiner Premierenansprache nicht durchblicken, ob die Generalprobe des Theaters „Auf Draht“ ähnlich chaotisch vonstattengegangen war, wie die im neuen Stück „Nichts als Kuddelmuddel.“ Das handelt von einem schwerst misslungenen Premierenabend in einem namentlich nicht genannten Provinztheater. Doch manchem Premierengast standen Tränen in den Augen, als am Freitagabend die erste Vorstellung der Saison aufgeführt wurde.