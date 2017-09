Altena: Geldbörse aus Tasche gestohlen

Altena - Zwei Diebstähle: In Altena trieben in den vergangenen Tagen Kriminelle ihr Unwesen.

Am Montag, zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 83-jährigen Frau aus Altena. Sie legte ihre Handtasche in einem Raum des Pfarrhauses in der Lindenstraße ab. Der Täter stahl die Geldbörse samt Bargeld aus der Tasche und flüchtete unbemerkt. Die Seniorin stellte den Diebstahl erst später fest und erstattete Strafanzeige.

Wohnmobil aufgebrochen

Im Zeitraum vom 22. bis zum 25. September verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem geparkten Wohnmobil in der Straße Am Halse. Sie hebelten eine Zugangstür auf und entwendeten ein Navigationsgerät. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Altena unter Tel. 02352 / 9199-0.