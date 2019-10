Altena: Gaststätten-Tür zerdeppert und Werkzeug gestohlen

Altena - Gleich drei Mal wurde die Polizei über das Wochenende zu Tatorten gerufen, an denen Diebe Sachschaden anrichteten. Einzig erfreulich: Die Türen der Schule am Nüggelnstück widerstanden den Einbrechern. Sie mussten wieder abziehen.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Eingangstür einer Pizzeria an der Hauptstraße beschädigt, das Türglas zersplitterte. Gestohlen wurde nichts, die Täter gelangten nicht in den Verkaufsraum.

Werkzeugklau

Zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, drang ein Unbekannter in eine Firma an der Lüdenscheider Straße ein. Wie er in das verwinkelte Gebäude gekommen ist, konnte die Polizei noch nicht rekonstruieren. Seine Beute: mehrere Elektrowerkzeuge.

Stabile Schultür

Unbekannte versuchten zudem am Wochenende in die Hundertwasserschule am Nüggelnstück einzubrechen. Sie machten sich allerdings vergeblich an zwei Türen des Gebäudes zu schaffen und gelangten nicht ins Gebäude.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 02352/91990 entgegen.