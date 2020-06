Golf mit Eigenleben

Wie von Geisterhand setzte sich am Dienstag an der Freiheit-straße ein VW Golf in Bewegung: Das Auto sei leer gewesen, habe aber mit dieversen Lampen geblinkt, berichteten Polizeibeamte, die aus der benachbarten Wache als erste am Ort des seltsamen Geschehens eintrafen.

Als dann auch noch Rauch aus der Motorhaube aufstieg, riefen sie die Feuerwehr. Die kam mit Kräften der Wache und der SEG, öffnete die Motorhaube und löschte den Brand. Sie konnte allerdings nicht verhindern, dass sowohl der Golf als auch ein davor stehener Opel Corsa nicht unerheblich beschädigt wurden.