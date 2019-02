So äußert sich die Polizei aktuell zum ungelösten Vermisstenfall aus Altena

75-Jähriger aus Evingsen wird seit Montag vermisst / Suchaktion am Samstag

[Update 14.46 Uhr] Altena - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat am frühen Donnerstagnachmittag eine ausführliche Pressemitteilung zum Vermisstenfall des 75-jährigen Karl-Heinz Brüser aus Altena-Evingsen veröffentlicht, der seit Montag die Menschen in der Burgstadt, aber darüber hinaus auch im gesamten Märkischen Kreis bewegt. So äußern sich die Ermittler zum aktuellen Sachstand, zum Verlauf der bisherigen Suche und zur geplanten Suchaktion am Samstag.