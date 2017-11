Altena erhält zwei Stromtankstellen

Energiecontrolling für Liegenschaften der Stadt

+ © Spiess Neue Fenster für die Schulen: Auch dafür gab die Stadt in der Vergangenheit eine Menge Geld aus. Im Gegenzug sanken die Heizkosten. Das ist auch fürs Klima gut. © Spiess

Altena - Wer das Klima schützt, schont in vielen Fällen auch seinen Geldbeutel – auch das ist ein Grund dafür, dass die Stadt bei der Aachener Firma Adapton ein Klimaschutz-Teilkonzept in Auftrag gegeben hat. Darin wird das Ziel ausgegeben, den CO2- Ausstoß in Altena bis 2030 um 20 Prozent zu senken.