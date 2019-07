Altena - Auf kühle Getränke und Bargeld hatten es Einbrecher scheinbar abgesehen: Sie versuchten, einen Getränkeanhänger an der Lennepromenade zu knacken.

Einbrecher versuchten sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu einem Getränkeanhänger zu verschaffen, der an der Lenneuferpromenade steht. Doch sie scheiterten scheinbar und richteten nur etwa 100 Euro Schaden an.

Hinweise nimmt die Wache Altena unter 02352/91990 entgegen.