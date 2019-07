Altena - Ein Einfamilienhaus haben Einbrecher auf der Suche nach Beute durchwühlt. Mit Erfolg.

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Dahler Straße in Altena eingebrochen. Sie brachen laut Polizei zwischen 7.30 und 18.45 Uhr ein Fenster auf, das an der nicht einsehbaren Waldseite lag.

Dann durchsuchten sie diverse Räume und flüchteten mit nach den ersten Erkenntnissen mit Schmuck und einer Super-8-Kamera.

Hinweise nimmt die Wache Altena unter 02352/91990 entgegen.