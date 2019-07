Dieb klaut Angler Geldbörse an der Lenne

Altena - Unbekannte haben einem Angler seine Geldbörse samt Karten und Bargeld gestohlen, als dieser in der Lenne stand. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem Angler aus Altena wurde am Freitagabend eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Rucksack gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann gegen 19 Uhr in der Nähe der Hermann-Voß-Straße zum Angeln in die Lenne gestellt und dabei seinen Rucksack ans Ufer gelegt.

Als er gegen 22 Uhr zurück ans Ufer kletterte, stellte der Altenaer fest, dass seine Geldbörse aus dem Rucksack verschwunden war. Darin steckten diverse Papiere, Bank-, Kunden- und Versicherungskarten sowie eine kleine Menge Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter 02352/91990 entgegen.