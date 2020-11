Positiver Corona-Fall im Krisenstab - Auch Bürgermeister von Altena muss in Quarantäne

Coronafall im Krisenstab der Stadt Altena: Nach einer gemeinsamen Sitzung im Rathaus wurde ein Mitglied positiv getestet. Der gesamte Verwaltungsvorstand ist in Quarantäne.

Altena – Jetzt hat es ausgerechnet den Corona-Krisenstab der Stadt Altena erwischt. Nach der letzten turnusmäßigen Sitzung (das Gremium trifft sich immer montags) wurde eines der Mitglieder positiv getestet. Seit Mittwoch (18. November) befinden sich sämtliche Mitglieder in häuslicher Quarantäne.

Stadt Altena Regierungsbezirk Arnsberg Fläche 44,29 km² Einwohner 16.718 (Dezember 2019)

Corona-Fall im Krisenstab von Altena: Auch Bürgermeister in Quarantäne - Bislang alle wohlauf

Betroffen ist die gesamte Verwaltungsspitze, also Bürgermeister Uwe Kober, sein Stellvertreter Stefan Kemper und die Abteilungsleiter Roland Balkenhol, Tanja Jäker, Ulrike Anweiler und Agnes Goniwiecha. Hinzu kommen die beiden Betriebsleiter Robert Groppe (Bauhof) und Hendrik Voß (Stadtwerke) sowie Alex Grass als Leiter der Feuerwehr.

Bisher seien alle wohlauf, keiner zeige Symptome, sagt Kober. Die gängigen Vorschriften seien während der Sitzung eingehalten worden, betonte er: Mindestabstände seien eingehalten und Corona-Masken getragen worden, außerdem habe man alle 30 Minuten gelüftet. Trotzdem sei in enger Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt beschlossen worden, dass sich die komplette Runde isoliert.

Verwaltungsspitze und Krisenstab seien trotz dieser Maßnahme voll einsatzfähig, betonte der Bürgermeister: „Wir arbeiten von zuhause aus, mit Telefon- und Videokonferenzen“. Für die meisten Mitglieder des Krisenstabes seien für die Arbeit im Homeoffice erforderlichen technischen Voraussetzungen schon vorher geschaffen worden.

Corona-Fall im Krisenstab von Altena: Auch Bürgermeister in Quarantäne - Ratssitzung verschoben

Nur bei Kober selbst müssen die Computer noch so konfiguriert werden, dass er von Hause aus Zugriff auf die IT der Stadtverwaltung hat. „Das läuft aber und sollte bald erledigt sein“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Quarantäne dauert 14 Tage, endet also am 1. Dezember. Ein Problem, weil für den 30. November eine Ratssitzung anberaumt war. Sie wird um einen Tag verschoben, findet also am Dienstag, 1. Dezember, statt. Getagt wird in der Schützenhalle Dahle – mit Abstand und Maske ... Alle Infos und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im MK finden Sie in unserem News-Blog.