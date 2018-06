Altena: „Coco“ mischt die Schule auf

Altena - Die Schulgemeinschaft ist in heller Aufregung: „Coco“ hat sich angekündigt, der berühmte Superstar. Doch es gibt nur einen einzigen Backstage-Pass, der den Schülern ermöglicht, ihrem Idol ganz nah zu kommen. Der Direktor hat eine Idee: Der oder die beste soll es werden. Doch wie soll das beurteilt werden?

Eine Frage, die die Gesangsklassen der Jahrgangsstufe 6 des Burggymnasiums zu beantworten wussten bei ihrem Auftritt am Donnerstag in der Zentralen Raumgruppe. Der Notenspiegel allein gibt keinen Aufschluss darüber, wer der beste Schüler und damit Aspirant auf das begehrte Ticket ist.

+ Die Jahrgangsstufen sechs bilden zwei ganze Gesangsklassen. Die Hälfte davon stellte am Donnerstag den Chor. © Hornemann

Der Direktor hat eine Idee: Die Kinder sollen sich nach Interessensschwerpunkten zusammenfinden und Projektarbeiten vorstellen, anhand derer der Backstage-Pass vergeben werden soll. Eifrig machen sich die Naturwissenschaftler, die Sportler und die Künstler ans Werk. Doch nachdem ihr Ehrgeiz geweckt worden ist, fühlen sie sich zunehmend gegeneinander ausgespielt. Und es gibt auch ein paar wenige Schüler, die sich keiner Gruppe zugehörig fühlen und fragen, an welcher Stelle sie sich denn nun beweisen sollen. Am Ende nimmt die Geschichte schließlich eine Wendung zum Guten für alle: Hausmeisterin Müller sorgt dafür, dass alle Kinder an der großen Party mit Coco teilnehmen dürfen.

Vier Klassen

Vier Klassen bildet die Jahrgangsstufe 6 des Burggymnasiums und fast die Hälfte der Kinder singt aktiv unter der Leitung der Musikpädagogen Thomas Schmitz und Sabrina Bräunig. „Coco Superstar“ wurde mit Bühnendarstellern und Chor inszeniert. Seit Schuljahresbeginn hatten die 50 Mitwirkenden geübt und Texte gelernt. Fächerübergreifend wurden Kunstschüler in den Kulissenbau eingebunden und auch die Technik-AG war eingespannt, um das Singspiel rund über die Bühne zu bringen. Belohnt wurde es mit viel Applaus am Donnerstag. Vor allem die Familien der Schüler waren mächtig stolz