Altena: Ein besonderes Adventskonzert

Samstag, 16 Uhr, Lutherkirche: Eintritt frei -Spende erwünscht

+ © Wischmann Das Blasorchester Altena ist mit von der Partie. © Wischmann

Altena - „Musik im Advent“ ist das Traditionskonzert des Kulturringes überschrieben, das Jahr für Jahr in der Lutherkirche stattfindet. Am Samstag vor dem dritten Advent (15. Dezember) gastieren ab 16 Uhr wieder heimische Chöre und das Blasorchester Altena in der Kirche.