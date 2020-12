Nachfolger für Stadtplaner steht fest: Bekanntes Gesicht kehrt zurück

Ein bekanntes Gesicht kehrt nächstes Jahr zurück in die Stadtverwaltung Altena.

Der Rat der Stadt Altena hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Der zukünftige Leiter der Abteilung Planung und Bauen ist in Altenas Rathaus kein Unbekannter.

Altena – Andreas Kisker hat bis 2018 bei der Stadt Altena gearbeitet. Dann wechselte er als stellvertretender Abteilungsleiter für Bauen und Immobilienmanagement zur Werdohler Stadtverwaltung. Seinen Wohnsitz hat er nach wie vor in Altena.

+ Andreas Kisker wird Altenas neuer Stadtplaner © Volker Griese

Kisker tritt seine Stelle im technischen Rathaus am 1. April 2021 an. Er wird Nachfolger von Roland Balkenhol, der im August nächsten Jahres in den Ruhestand geht und seinen Nachfolger bis dahin einarbeiten soll. Eine solche Übergangsfrist hatten die Grünen vorgeschlagen.

Hauptausschuss entscheidet einstimmig

Personalentscheidungen dieser Kategorie müssen von der Kommunalpolitik getroffen werden. Der Hauptausschuss sprach sich am Montag (14. Dezember) einstimmig für Kisker aus.