Baum fällt auf Haus - Bewohner evakuiert

Beispiel Altenaer Baugesellschaft: Den größten Wohnungsgeber der Stadt hat Orkantief Friederike böse erwischt. Markus Benkhäufer aus dem Gebäudemanagement und Vorstand Joachim Effertz zählen bis gegen 15.30 Uhr am Donnerstag, 18. Januar, „mehr als 20, teils massive Schäden an unseren Häusern.“

+ Sägen und räumen - die Wehr im Dauerstress. Momentaufnahme aus der Heimecke. © Bonnekoh

Besonders pikant: Auf dem Steinwinkel fiel eine 80 Jahre alte Fichte auf das Dach eines Hauses und schlug dabei das Gebälk kaputt. Von dieser Immobilie hatte sich die ABG erst kürzlich getrennt. „Wir haben den Mietern dennoch Notquartier angeboten, und zwar in einer unserer Gäste-Wohnungen“, so Effertz. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Es bleibt beim Schaden. Und den nahmen bei der ABG gestern schon die Dachdecker unter ihre Fittiche. „Wenn es das Wetter erlaubt, wird bis zum Einbruch der Dunkelheit gearbeitet“, so Benkhöfer. Sägen, Räumen, Helfen - die Wehr war auch am frühen Nachmittag im Dauerstress. Dabei blieben Straßen weiter gesperrt - besonders in Waldgebieten wie dem Wixberg, Kohlberg, Linscheider Bach oder am Kleff wollte Alexander Grass, Wehrleiter, erst abwarten. "Sonst fahren wir da mehrmals hin!"