In der Nacht: Auto überschlägt sich - Insasse klettert durch Kofferraum nach draußen

Feuerwehr im Einsatz

Ein Auto hat sich in der Nacht zu Donnerstag am Hemecker Weg überschlagen.

In der Nacht zu Donnerstag überschlug sich am Hemecker Weg in Altena, Ortsteil Rahmede, ein Auto und blieb auf dem Dach liegen. Eine Person befreite sich über den Kofferraum.