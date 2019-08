Auto rollt in Glasscheibe von Wohnhaus

Altena - In einer Glasscheibe endete die "Fahrt" eines Autos in Altena: Es hatte sich selbstständig gemacht.

Einen Riesenschrecken haben die Bewohner des Hauses am Bergfelder Weg 24 am späten Montagabend bekommen: Ein Auto rollte um 21 Uhr rückwärts - ohne Fahrer - in eine große Glasscheibe des Hauses. Die vier mal 1,80 Meter große Scheibe zerbarst in tausend Stücke.

Der 19-Jährige hatte seinen Wagen am Bergfelder Weg geparkt, "sicherte diesen aber nicht gegen das Wegrollen", berichtet die Polizei. Darum machte sich das Auto selbstständig und krachte in die Scheibe. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von 2100 Euro.