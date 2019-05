Auto knallt gegen Hauswand: Fahrer flieht

Altena - Gegen eine Hauswand ist ein Auto in Altena geknallt. Dabei hat es Spuren hinterlassen. Doch der Fahrer floh einfach.

Mitten in der Nacht schepperte es an der Rahmedestraße: Ein Auto knallte in der Nacht zum Sonntag - um 4 Uhr - in die Wand eines Wohnhauses. Dabei beschädigte der Wagen ein Regenfallrohr, wie die Polizei mitteilt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1000 Euro.

"Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern."

Daher sucht die Polizei nun Zeugen: Hinweise nimmt die Polizeiwache Altena unter 02352/91990 entgegen.