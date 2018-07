Altena: Arbeitsminister Laumann besucht Firma Hohage und stellt sich Azubis

Schon als Kind aktiv beim THW: Azubi Vivien Herbel

+ © Bonnekoh Tauschten sich intensiv aus: Volker Kluczka, Geschäftsführung von Hohage und der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Karl-Josef Laumann © Bonnekoh

Altena - Vom Vater, einem gelernten Schlosser, bekam Vivien Herbel (17) den Tipp, sich durch Praktika ein Bild über die Ausbildung zur Werkzeugmechanikerin zu verschaffen. „Das habe ich gemacht“, erzählte die Realschul-Absolventin am Montag NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Der besuchte in Altena ihren Lehrbetrieb, die Firma C. Hohage, in der mehr als 150 Jahre Draht- und Bandbiegeteile gefertigt werden.