Ein ganzer Jahrgang bunt verkleidet: Mottowoche am Burggymnasium

Von: Jona Wiechowski

In der letzten richtigen Schulwoche für den diesjährigen Abitur-Jahrgang wird noch einmal gefeiert. © Wiechowski, Jona

Die Zeit für rund 100 Schülerinnen und Schüler am Burggymnasium Altena neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. In ihrer letzten offiziellen Woche wird noch einmal ordentlich gefeiert. Dabei gab es ganz unterschiedliche Mottos.

Altena - In ganz unterschiedliche Kostüme haben sich die Schülerinnen und Schüler des diesjährigen Abi-Jahrgangs am Burggymnasium geworfen. Bei der Mottowoche vor den Osterferien lautete das Motto am Mittwoch „Kindheitshelden“.

Unterricht findet noch regulär statt; gefeiert wird in den Pausen. So zogen die Schüler am Mittwoch in einer langen Polonaise, begleitet von Musik, erst über den Schulhof und von dort weiter auf das gegenüber der Schule liegende Parkdeck des Behördenparkhauses mit Blick auf die Burg Altena.

Am Dienstag hatten die Schüler die Mottowoche bereits in Pyjamas gestartet – als Zusatz gab es die Beschränkung, keinen Rucksack mitzunehmen. Und so packten die jungen Erwachsenen ihre Schulutensilien beispielsweise in Kunststofftüten oder Koffer

Zusätzlicher, halber Mottowochen-Tag am Freitag

Für Donnerstag haben sich die insgesamt rund 100 Schüler das Thema „Geschlechtertausch“ vorgenommen. Mehr oder weniger einen zusätzlichen halben Mottowochen-Tag gibt es am Freitag.

Wenn die Schüler die Zulassung für das Abitur erhalten, soll das Thema „Red Carpet“, also roter Teppich lauten – die Herren kommen dann in Anzügen, die Damen in Kleidern.

Abitur: Prüfungsstart nach Osterferien

Mit dem Freitag endet der reguläre Unterricht für die Schüler. Die Abitur-Prüfungen beginnen kurz nach den Osterferien Mitte April.

Schon im vergangenen Jahr konnte nach einer langen Corona-Zwangspause wieder einigermaßen normal gefeiert werden am BGA. Auch da hatte es an drei Tagen Programm gegeben. Jetzt sind endgültig alle Corona-Maßnahmen aufgehoben.

