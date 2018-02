Wann es wo schnelles Internet gibt, steht in den Sternen

Allgemeine Ratlosigkeit

+ © dpa Kabel für das schnelle Internet: Wann und wo es in Altena verlegt wird, ist auch nach dem Vortrag im Ausschuss für Stadtentwicklung weitgehend offen. © dpa

Altena - Am Breitenhagen gibt es schon schnelles Internet und auch am Drescheider Berg und im Springen – das war die einzige neue Erkenntnis, die am Mittwoch der Stadtentwicklungsausschuss durch einen Kurzvortrag von Telekom-Regiomanager Jürgen Krey gewann.