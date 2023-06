B236-Straßensperrung fürs Vogelschießen: Umfangreiches Sicherheitskonzept fürs Schützenfest

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Wie auch bei unserem © vom Fest im Jahr 2015 im Gespräch mit Hauptmann Hesse, wird die Polizei auch in diesem Jahr mit einem erhöhten Aufgebot das Fest begleiten. ARCHIVFoto: HEYN

Gut vorbereitet auf das Altenaer Schützenfest vom 8. bis 11. Juni hat sich auch die Polizei, die an den Festtagen mit einem erhöhten Personalaufkommen vor Ort sein wird.

Altena – Die Altenaer Stamm-Mannschaft wird unterstützt von zusätzlichen Kräften aus den umliegenden Wachen, wie Polizeipressesprecher Christof Hüls im Gespräch mit der Redaktion erklärt. Und der betont auch: Die Kollegen freuten sich, wenn sie – natürlich nur im möglichen Rahmen – mitfeiern könnten und nicht eingreifen müssten.

In mehreren Runden haben sich Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft, Stadt Altena, DRK, Feuerwehr und eben die Polizei getroffen, um das Sicherheitskonzept zu besprechen. Für die Polizei hat dafür der Altenaer Wachleiter Jens Naumann teilgenommen. Ein Sicherheitskonzept müsse immer dann erstellt werden, wenn eine Veranstaltung von mehr als 5000 Leuten besucht würde. „Darin wird alles Mögliche abgeklärt“, sagt Hüls. Geregelt sei darin beispielsweise, was bei einem Stromausfall oder Unwetter getan werden müsse – und was unter Umständen abgesagt werden müsse.

Auf dem Programm stehen beim Schützenfest einige Umzüge. Abgesichert werden diese allerdings nicht durch die Polizei, sondern durch eine vom Veranstalter beauftragte Sicherheitsfirma. Sicherlich seien Beamte da, es sei aber nicht in erster Linie ihre Aufgabe, etwa Umzüge abzusichern, so der Pressesprecher. Wie viele Polizisten an den insgesamt vier Schützenfesttagen im Einsatz sein werden, gibt die Polizei – wie gewohnt – nicht öffentlich bekannt.

Am Freitag, den 9. Juni, wird die B 236 von der Pott-Jost-Brücke in Lenneseite bis zum Schießstand gegenüber dem Lennestein während des Schießens erstmals halbseitig gesperrt. Wie berichtet, wird der Verkehr durch eine Ampel-Anlage geregelt, die von der Schützengesellschaft bezahlt werden muss. Die Polizei regele den Verkehr hier nicht, so Hüls. Um auf Nummer Sicher zu gehen, soll jemand die Ampel manuell schalten können, falls es zu einem langeren Rückstau auf der Pott-Jost-Brücke kommt.

Die Regelung mit der halbseitigen Sperrung erfolgt auf Wunsch des Vorstands der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft für das Vogelschießen. Frühere Konzepte führten zu Verkehrsproblemen. Auch das Konzept von 2018 ging nicht richtig auf. Damals marschierten die Schützen nur bis zur Steinernen Brücke und gingen von da ungeordnet über den Bürgersteig zum Schießstand. Das Vogelschießen sollte auch von der Steinernen Brücke aus beobachtet werden, um den Querungsverkehr auf der B236 möglichst gering zu halten. Weil die Steinerne Brücke zu weit weg ist vom Schießen, kam kaum Stimmung auf. Wiederholt werden sollte das nicht.