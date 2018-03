Steinmeier kommt am Dienstag: Alles blinkt und blitzt in Altenas Innenstadt

Besuch des Bundespäsidenten

+ © dpa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begann seinen NRW-Besuch am Montag in Düsseldorf. Am Dienstag kommt er nach Duisburg, Dortmund, Arnsberg - und nach Altena. © dpa

Altena - „Wegen Staatsbesuch bleibt unser Geschäft am Dienstag geschlossen!“ – Mitteilungen wie diese finden sich an einigen Geschäften der zentralen Innenstadt. Am Dienstag kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.