Altenaer Filmfans zieht’s in „Barberhofer“

Von: Ina Hornemann

Margot Robbie und Ryan Gosling verkörpern Barbie und Ken. In der ersten Realverfilmung der Spielfiguren bröckelt die heile rosa Welt der beiden gewaltig. „Kinder können mit der Handlung weniger anfangen. Aber sie lieben die Bilder“, weiß Apollo-Chefin Nicole Güldner. © Warner Bros.

Sie kommen in Rosa, Pastell, Glitzer und Plüsch und lachen sich einen Abend lang die Alltagsorgen weg: Barbie-Fans erobern aktuell in Scharen das Apollo-Kino. Filmfreunde im Alter von sieben bis 70 Jahren empfangen Nicole Güldner und ihr Team täglich und freuen sich mit ihren Gästen, dass eine außerordentlich gelungene erste Realverfilmung so viele Herzen erfreut. Auch Martina Schröer hat ihn gesehen. Barbies gehen in ihrem Spielzeuggeschäft gut.

Altena – „Ich habe welche gehabt, meine beiden Töchter haben welche gehabt. Da war doch klar, dass ich mitgehe, als meine 20-jährige Tochter Mandy mich fragte, ob ich mit ihr in den Barbie-Film gehe“, schildert Martina Schröer lachend. Das Mutter-Tochter-Gespann hat wie bislang viele andere Altenaer auch schöne Stunden im Apollo-Kino genossen. „Barbie ist einfach ein wundervolles Spielzeug. Dass ein Film ihr nun echtes Leben einhaucht, ist doch wunderbar“, freut sich die Inhaberin von Tina’s Spielzeugwelt in der Innenstadt. Sie selbst verbindet nur schöne Erinnerungen an eine Kindheit mit Barbiepuppen. „Ich hatte sogar eine sehr besondere Safari-Barbie mit einem Affen. Und auch, wenn mein Laden heute sehr playmobillastig ist, besorge ich immer ein paar Barbies fürs Sortiment. Ich glaube, sie werden nie aus der Mode kommen.“

In Tina’s Spielzeugwelt wird Barbie gerne gekauft. Inhaberin Martina Schröer ist selbst großer Fan. © Hornemann

Kaum ein Spielzeug der Welt hat eine so vielseitige Karriere hingelegt, wie Barbie. In der ersten Realverfilmung wird humoristisch mit allen Klischees gespielt, denen Barbie je ausgesetzt war. Darüber hinaus handeln mehrere Handlungsstränge von Emanzipation – längst nicht nur die weibliche, denn Ken hat schwer zu hadern in einer Welt, in der Barbie alles hat und alles sein kann, ohne auch nur annähernd gestresst zu sein.

„Genau das macht den Film ja erst richtig interessant“, findet Nicole Güldner. „So eine Geschichte hat Barbie noch nie erlebt. Nie wurde sie von echten Schauspielern dargestellt und nie war sie ernsthaften Problemen ausgesetzt. Wir erleben etwas Neues auf der Leinwand und das macht richtig Spaß!“

Als Kinderfilm deklariert das Apollo-Team ihn bewusst nicht. „Klar können Kinder ihn gucken. Wir haben auch ein sehr junges Publikum. Das erfreut sich aber viel mehr an den Bildern und der Musik, als an der Handlung. Die ist wirklich für Erwachsene gedacht.“

Und grade die sind es, die sich für einen Kinoabend mit Barbie gerne in Schale werfen. „Wir haben auch einige Kens, die mit besonders bunten Shorts im Saal Platz nehmen. Es ist eine Freude!“, schildert Nicole Güldner.

Alexander Hollstein und Nicole Güldner haben viel Spaß mit dem Barbie-Publikum im Apollo-Kino. © Hornemann, Ina

Zum Film wurde natürlich auch ein pinker Barbie-Cocktail kreiert mit Marshmallow-Garnitur. Das alkoholfreie Gegenstück heißt Ken. „Wie üblich darf er nicht mehr haben, als Barbie“, schmunzelt Nicole Güldner. Während sich andere Kinos den Spaß machten, „Barbenheimer“ zu spielen, setzt Nicole Güldner in dieser Woche auf „Barberhofer“: „Die Kombination Barbie und Oppenheimer hat bei uns nicht gepasst. Dafür ist Indiana Jones beim Altenaer Publikum zu stark gelaufen. Deshalb habe ich den Altena-Start von Oppenheimer etwas weiter nach hinten verlegt, denn die Kunden ersehen ganz heiß ihren Eberhofer.“

Statt Atombomben-Drama gibt’s also erst ein Rehragout-Rendezvouz im Apollo. Die Verfilmungen der Rita-Falk-Romane rund um den Provinz-Polizisten Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen haben eine riesige Fangemeinde vor Ort. Die wird natürlich bedient und zwar nicht nur mit dem Film, sondern auch einem besonderen Leberkäse-Baguette, das ganz im Sinne des bekennenden „Leberkäs-Junkies“ Eberhofer sein dürfte. Und wer statt „Barbenheimer“ einen „Barberhofer“-Erlebnistag haben möchte, kann den problemlos buchen, indem er mit einer Nachmittagsvorstellung von Barbie startet und das Rehragout-Rendezvous hinten dran hängt. Nicole Güldner ist schwer beeindruckt von der Eberhofer Reihe: „Sie ist wirklich perfekt besetzt und besticht mit einzigartigem Humor. Und wieder ein Beispiel dafür, dass der europäische Film sich nicht zu verstecken braucht!“