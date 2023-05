Letzter Bundesliga Spieltag spannend wie nie: Wirt überträgt auf acht Fernsehern

Von: Ina Hornemann

Dimi Apostolidis, Wirt in Altenas beliebter Fußballkneipe Café Ko, erwartet den letzten Spieltag der Bundesliga mit Spannung. Er überträgt mit acht Fernsehern und vier Sky-Receivern, damit alle Fangruppen auf ihre Kosten kommen. © Hornemann

Das Herz von Wirt Dimi schlägt am Samstag in zwei Takten. „Ich konnte mich noch nie für einen Club entscheiden, deshalb gönne ich dem BVB den Meistertitel von Herzen und meinen Schalkern, dass sie in der ersten Bundesliga bleiben können“, erklärt der Wirt von Altenas beliebter Fußballkneipe. Er überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga auf acht Fernsehgeräten mit Hilfe von vier Sky-Receivern.

Altena – So kann den Fans beider Lager, die in seinem Laden in friedlicher Koexistenz leben, gerecht werden. „Bei gutem Wetter packe ich die Schalker nach draußen und die Borussen nach drinnen. So kann ich die beiden wichtigsten Spiele mit Ton laufen lassen und die Konferenz ganz leise auf einem der anderen Bildschirme. Und dann hoffen wir mal, dass alles so ausgeht, dass am Ende keiner traurig sein muss!“

Größtes Dilemma für den Wirt ist die Situation Schalke/Bochum, Mindestens 1 Punkt für die Chance auf den Relegationsplatz ist notwendig, die Bochumer wären durch ein verlorenes Spiel der Schalker gerettet. „Wir haben hier auch ganz wunderbare Bochum-Fans. Man will überhaupt niemanden traurig sehen!“

Bayern-Fans spielen eine deutlich kleinere Rolle bei Dimi und dass deren Abo auf den Meisterjubel enden könnte, ist fast ein untergeordnetes Thema.

Derweil gerüstet sind die BVB-Fans Altena, die bereits vor Wochen reagiert haben und sich für zwei Nächte in Dortmund Hotelzimmer gebucht haben. „Es muss klappen!“, sagt Fanclub-Vorsitzender Sven Bernards. 21 Freunde reisen am Samstagmittag zwischen 11 und 12 Uhr mit Privat-Pkw an, checken in (unheimlich teure) Zimmer ein und treffen sich dann zunächst an den Tennisplätzen am Signal Iduna Park. „Das ist der Hotspot der Fanclubs, da trifft man immer Freunde und Bekannte und das ist immer so schön!“

Fangesänge sitzen

Gut vernetzt zu sein ist immer hilfreich, denn die Plätze des Fanclubs sind überall im Stadion verteilt, die Gruppe sitzt nicht beieinander.

Die BVB Fans Altena quartieren sich von Samstag bis Montag in Dortmund ein. Sie haben frühzeitig Hotels gebucht für den großen Tag. © Privat

„Wir zählen noch zu den Glücklichen, die das Spiel gegen Mainz echt entspannt genießen können, weil wir früh Karten und Betten hatten. Mittlerweile werden private Sofas in Dortmund für 1200 Euro die Nacht vermietet und von den Schwarzmarktpreisen für Stadion-Tickets fangen wir lieber gar nicht erst an“, schildert der Vorsitzende.

Alle Trikots liegen bereit, die Fangesänge sitzen und die Vorfreude ist riesig – auch, weil die Siegwahrscheinlichkeit für Dortmund hoch ist. Wie Ko-Wirt Dimi rechnet Sven Bernards damit, dass der Jubel im Falle des Erlangens der Meisterschale eine noch nie dagewesene Eskalationsstufe erreichen wird. „Man wird uns bis Altena hören, fest versprochen!“, sagt Sven Bernards. „Der Himmel trägt schwarz-gelb!“