Alexander Grass soll weiter Chef der Feuerwehr bleiben

Von: Ina Hornemann

Alexander Grass soll die Altenaer Feuerwehr noch weitere sechs Jahre anführen. © Ina Hornemann

Am Montag, 14. August, kommt erstmals der neu gegründete Feuerwehrausschuss zusammen. Auf der Tagesordnung steht ein Wiederwahlvorschlag für Alexander Grass als Leiter der Feuerwehr Altena. Dessen Amtszeit läuft turnusmäßig nach sechs Jahren zum 16. Juli 2023 aus. Grass hat sich gegenüber der Stadt Altena als Feuerschutzträger bereits bereit erklärt, sich dieser Aufgabe weiterhin zu stellen und steht somit zur Wiederwahl.

Altena – Am Sonntag, 13. August, findet dazu eine erforderliche Anhörung der Angehörigen der Feuerwehr Altena statt. Sofern sich in diesem Gespräch keine Einwände gegen Alexander Grass ergeben und wenn auch Kreisbrandmeister Michael Kling der Wiederwahl zustimmt, soll das Ehrenbeamtenverhältnis fortgesetzt werden. Die Ausschuss-Empfehlung an den Rat lautet, Stadtbrandinspektor Alexander Grass mit Wirkung zum 21. August für die Dauer von sechs weiteren Jahren zum Leiter der Feuerwehr zu bestellen und zum Ehrenbeamten auf Zeit zu ernennen.

Es scheint unwahrscheinlich, dass Alexander Grass Gegenwind erhalten wird. In seiner bisherigen Amtszeit hat die Feuerwehr schlimmste Brandkatastrophen und auch die Starkregenkatastrophe 2021 vorbildlich in den Griff bekommen. Grass erfährt einen starken Rückhalt in der Feuerwehrgemeinschaft und tritt seinen Kameraden stets mit großer Wertschätzung entgegen.

Die Sitzung am Montag ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr im Ratssaal. Auf der Tagesordnung stehen des weiteren die Vorstellung des Brandschutzbedarfsplans, ein Sachstandsbericht zum Thema Atemschutz, Mitteilungen und Anfragen.

Der neue Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden Guido Thal und seinem Stellvertreter Dennis Montag, Ratsherr Markus Höck, Ratsherr Christian Klimpel, Tobias Korte (Sachkundiger Bürger), Ratsherr Markus Ferber, Nina Hoffmann (Sachkundige Bürgerin), Ratsherr Christoph Kerper, Ratsfrau Marion Derer, Ratsherr Oliver Held und Ratsherr Ulrich Biroth zusammen. Fraktionslose beratende Mitglieder sind Alexander Grass und Thomas Stuwe.

Die Gründung des Feuerwehrausschusses wurde im März durch die kooperierenden Fraktionen von CDU und SPD im Altenaer Rat erbeten. Auch vor dem Hintergrund, dass wesentliche Entscheidungen über den Bau von neuen Feuerwehrhäusern anstehen und es durchaus kontroversen Gesprächsbedarf gab über Themen wie Atemschutzgeräte.

Der Brandschutzbedarfsplan nimmt einen ganz enormen Raum in der Arbeit von Rat und Verwaltung ein. Für den Neubau der Gerätehäuser sind hohe Summen veranschlagt: Zwei Millionen Euro für das Haus Evingsen, 1,95 Millionen für das Haus Rahmede. Haushaltsmittel für das Gerätehaus Großendrescheid sollen in den Jahren 2024 und 2025 eingestellt werden. Die Feuer- und Rettungswache gilt als Hochwasserschaden und ist damit Bestandteil des Wiederaufbauplans, in dem gut elf Millionen Euro für den Neubau ausgewiesen sind.