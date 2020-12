Ladendieb geht im MK auf Beamte los

Erst stehlen und dann noch aufmüpfig werden: Als ein Ladendieb im MK Polizisten beleidigte und auf sie losgehen wollte, hatten die Beamten die Nase voll.

Altena – Das wurde den Polizeibeamten dann doch zu viel, als sie am Montagabend (21. Dezember) um kurz vor 20 Uhr zur Aldi-Filiale an der Bahnhofstraße in Altena gerufen wurden.

„Ertaptter wurde immer agressiver“

Dort hatten Zeugen einen 28-Jährigen aus Altena beim Ladediebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei deren „wurde der Ertappte immer aggressiver und beleidigte die Beamten“, sagt die Polizei.

Als der Mann mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zuging, nahmen sie den Mann mit und brachten ihn ins Gewahrsam nach Lüdenscheid. In dem Altenaer Aldi-Markt gab es bereits zuvor einen kuriosen Ladendiebstahl .