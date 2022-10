Aktionswoche: Hier geht das Oktoberfest einfach weiter

Von: Jona Wiechowski

Mit einem Hammer mussten möglichst viele Nägel in den Balken geschlagen werden. Altenas Jugendzentren-Leiter Gerrit Standke stoppte die Zeit. © Wiechowski, Jona

Die Münchner Wiesn ist seit Anfang der Woche für dieses Jahr Geschichte. Am Jugendzentrum auf dem Nettenscheid geht das Oktoberfest weiter.

Altena – Passend zum Thema hatte das Affentheater am Mittwoch mehrere Stationen mitgebracht. Bei passender Musik galt es so für die Kinder zum Beispiel eine aufblasbare Kuh möglichst schnell zu melken, Nägel in einen Balken zu schlagen oder aber mit einer Armbrust mittig auf eine Zielscheibe zu feuern.

Aufgebaut hatten das alles Dirk und Renate Goetz vom Affentheater aus Solingen, die schon seit elf Jahren in die Burgstadt kommen und die Sommerferien beim Jugendzentrum mit Programm füllen. Seit drei Jahren sind sie auch in den Oster- und Herbstferien dabei – so wie jetzt in der ersten Woche. „Wir bringen immer etwas Neues mit, damit es nicht langweilig wird“, sagte Dirk Goetz. Während am Mittwoch Stationen rund um das Oktoberfest im Mittelpunkt standen, soll am Donnerstag etwa Stockbrot gebacken und auch der Teig dafür vorher selbst zubereitet werden.



Pfeile mit einer Armbrust abschießen und auf der Zielscheibe möglichst mittig treffen – das stand hier an. © Wiechowski, Jona

Die Ferienspiele auf dem Nettenscheid kommen damit bei den Kindern einmal mehr super an. 20 Plätze gab es diesmal, die alle gewohnt schnell vergeben waren. Gerrit Standke, Leiter der Altenaer Jugendzentren, hofft, das Angebot auch im nächsten Jahr wieder über acht Wochen offerieren zu können. Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung wird rechtzeitig über unsere Zeitung bekanntgegeben – „sodass alle Eltern die gleichen Chancen haben, ihre Kinder anzumelden“, erklärte Standke, der diese Woche von einem dreiköpfigen Team tatkräftig unterstützt wird. Bis 16 Uhr läuft das Programm täglich, bei dem auch für die Verpflegung gesorgt ist.



Noch gibt es einige wenige freie Plätze für die Fahrt in die Kletterwelt Sauerland auf Rosmart am Dienstag, 11. Oktober, die eine Kooperation der Jugendzentren Altena und Nachrodt ist. Los geht es gegen 9.30 Uhr am Jugendzentrum (Lüdenscheider Straße 29). Mitfahren können Jugendliche ab zwölf Jahren mit einer Einverständniserklärung der Eltern. Die Kosten betragen 8 Euro. Anmeldungen sind möglich bei Gerrit Standke unter Tel. 01 57 /53 32 94 56.

Alle Plätze belegt sind hingegen für die Fahrt ins Phantasialand, die für Donnerstag, 13. Oktober, geplant ist.