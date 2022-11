Aktion für den guten Zweck: Weihnachtsmann kann noch gebucht werden

Als Weihnachtsmann verkleidet, kommt Wolfgang Hoppe auch in diesem Jahr wieder auf Wunsch in Firmen, Schulen, Vereine oder Kitas. © Goor-Schotten, Hilde

Wolfgang Hoppe möchte auch in diesem Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit (27. November bis 20. Dezember) als Weihnachtsmann Spenden für einen guten Zweck sammeln.

Altena – 2022 sollen die Spendengelder für Futterspenden an die Eichhörnchen-Aufzuchtstation Altena verwendet werden. Jeder kann den Weihnachtsmann im Zeitraum zwischen dem 27. November und 20. Dezember für einen Auftritt bei einer Firmenfeier, einem Vereinsevent, in Schulen, Kitas oder auch für einen Besuch in den eigenen vier Wänden gegen eine Spende buchen.

Im vergangenen Jahr hatte Hoppe mit seinen Auftritten in der Burgstadt Geld für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 gesammelt. Coronabedingt schaffte er es jedoch nicht, seinen Rekord von bislang 15 Einsätzen in einem Jahr zu brechen. Dennoch kamen immerhin rund 250 Euro zusammen.



Kontakt

Buchen können Interessierte Wolfgang Hoppe unter Tel. 01 76 / 21 70 91 34 oder per E-Mail an whoppe.altena@t-online.de.