Müll-Ecken sorgen vielerorts für Verärgerung

AK-Redaktion fragt die Leser: Gibt es auch in Ihrer Nachbarschaft solche Stellen? Bitte Foto einsenden

+ © Keim Eine vermüllte Ecke nahe der Hagener Straße 10. © Keim

Altena – Es ist nicht nur der Containerstandort in Höhe der Firma ACO, auch ganz in der Nähe sieht es schlimm aus. Darauf macht AK-Leser Erich Renfordt aufmerksam. Ein Häuschen der Stadtwerke scheint in der Nachbarschaft der Hagener Straße 10 zum Müll-Abladen einzuladen: Diverse blaue und schwarze Müllsäcke, Bauschutt und ein Farbeimer. „Das macht einen schlechten Eindruck“, ärgert sich Renfordt, und erinnert an die Bemühungen um wachsende Touristenzahlen.