Großer Adler jetzt im Schaufenster: Letzte ruhige Tage vor dem Schützenfest

Von: Thomas Krumm

Der Spielmannszug TuRa Frischauf Eggenscheid führte den Schützenzug an. © KRUMM

Der Adler ist gelandet – nicht im Meer der Ruhe, aber im Schaufenster der Buchhandlung Katerlöh. Dort verbringt er seine letzten ruhigen Tage, bevor er als Höhepunkt des Schützenfestes der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft fachgerecht zer- und erlegt wird.

Altena – Pott Jost steht ihm bei in seinen letzten Tagen, eine Krone und Fahnen belegen seine Bedeutung und Würde. Für all jene, die einen Blick in die Vergangenheit werfen wollen, gibt es zudem eine kleine Bildergalerie im Schaufenster, das nebenbei immer noch Werbung für das Lesen macht.

Herrliches Wetter bot beste Voraussetzungen für den vorletzten Flug des wie immer kunstvoll gearbeiteten Adlers. Die Schützenkompanien und viele Schaulustige trafen sich im Hof der ehemaligen Firma Berg, stellten sich in Marschordnung auf und bogen schließlich – gut geschützt durch Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes – auf die Rahmedestraße in Richtung Stadtmitte ein. Um die Geduld der Autofahrer nicht zu sehr zu strapazieren, bogen die Schützen auf den Edeka-Parkplatz ein, um vorübergehend den Stau aufzulösen. Dann ging es weiter. Angeführt wurde der Zug vom Spielmannszug TuRa Frischauf Eggenscheid mit der typischen Lyra aus der Familie der Metallophone und der Blaskapelle des Musikvereins Neuenrade. Die beiden Klangkörper wechselten sich ab bei der musikalischen Begleitung des Zuges, der dadurch zu keinem Zeitpunkt zu überhören war.

Am Freitagabend hatte der große Adler die Lenne erreicht und fliegt jetzt weiter seinem Ziel entgegen: dem großen Königsschießen am 9. Juni. © Krumm, Thomas

Viele Schaulustige begrüßten den Zug von ihren Fenstern aus. Während der Annäherung der Schützen an die Innenstadt nahm auch die Zahl der Zuschauer am Straßenrand immer mehr zu. An der Buchhandlung begrüßten die Hofstaatmädels 2023 den Schützenzug im Stil einer Cheerleader-Gruppe. Doch zunächst war Katerlöh nur Zwischenstation, denn der Zug zog weiter durch die Lennestraße bis zum Markaner, wo die Schützen wendeten und einen zweiten Anlauf in Richtung der vorläufigen Ruheposition des Adlers starteten. Zwischen Lutherkirche und Katerlöh verließ der Adler die Schultern seiner unermüdlichen Träger und landete in seinem schön gestalteten Ausstellungsfenster.

Zur Stärkung nach der gelungenen Zwischenetappe auf dem Weg zum Schützenfest gab es noch vor Ort ein bisschen Bier. Anschließend klang der Tag mit Blasmusik und weiterem Bier im Lennestein aus.