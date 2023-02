Für Erdbebenopfer: Frischemarkt will Umsatz spenden – Aktion geplant

Teilen

Ersan Acar, Inhaber des Acar-Frischemarkts, veranstaltet am Samstag die Spendenaktion. © Wiechowski, Jona

Der Altenaer Acar-Frischemarkt will den Erdbebenopfern helfen. Wer die Aktion unterstützen möchte, sollte sich Samstag (11. Februar) vormerken.

Altena - Mit einem Einkauf helfen: Der Acar-Frischemarkt an der Bachstraße 2 möchte am Samstag, 11. Februar, den kompletten Tagesumsatz an die Bedürftigen der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet spenden. Bei dem Ereignis am Montag sind nach aktuellen Informationen mindestens 17 000 Menschen ums Leben gekommen.

„Die Bilder haben uns sehr mitgenommen“, sagt Acar-Markt-Inhaber Ersan Acar, der mit seiner Familie das Geschehen verfolgt. Er ruft alle Kunden und Freunde auf, an diesem Tag in dem Laden einzukaufen. „Je mehr kommen, desto mehr können wir spenden.“ Das Sortiment vom Acar-Markt ist groß: Neben frischem Obst und Gemüse gibt es hier auch Fleisch und jede Menge anderer Lebensmittel.

Entschieden habe sich Acar bewusst dafür, Geld zu spenden. Damit könne dann vor Ort alles Wichtige gekauft werden und ein aufwendiger Transport sei nicht nötig. Gehen soll das Geld an die türkische Hilfsorganisation AFAD, die sich dann um die weitere Verteilung kümmern soll.

Die Spendenaktion wird am Samstag, 11. Februar, zu den normalen Öffnungszeiten zwischen 8 und 20 Uhr stattfinden.

Aktion auch in Nachrodt-Wiblingwerde

Direkt nach Erdbeben war die Betroffenheit in der Burgstadt und auch in der Umgebung groß. In der Doppelgemeinde Nachrodt-Wiblingwerde ist für Samstag, 11. Februar, im Namen der Nachbarschaftshilfe „Jeder soll jedem helfen“ eine Solidaritätsaktion unter dem Motto „Jeder Euro hilft“ geplant.

Für den guten Zweck sollen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Nachrodter Edeka-Markt Kantimm Waffeln gebacken und verkauft werden. „Durch den Erlös möchten wir die ,Türkei & Syrien Hilfe’ der ,Aktion Deutschland Hilft – Bündnis deutscher Hilfsorganisationen’ unterstützen“, erklärt Aykut Aggül, Koordinator der Nachbarschaftshilfe.

„Wir würden uns sehr über Waffelteigspenden oder Unterstützung beim Verkauf und Backen am Stand freuen.“ Bei weiteren Fragen steht Aggül unter der E-Mail-Adresse nachbarschaftshilfe-jedersolljedemhelfen@outlook.de zur Verfügung.