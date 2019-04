Abriss des Berufskollegs: Vier Monate lang Staub, Lärm und Behinderungen 

„Kompletter Rückbau“ an der Bismarckstraße Altena

+ © Thomas Keim Anwohnerinformation: Einen „Riesenkasten“ brauchen die Anlieger nicht zu fürchten, versicherte Dirk Wohlrath. Das Neubau-Volumen liegt bei einem Drittel der vorhandenen Bebauung - um deren Abriss ging es am Donnerstag. © Thomas Keim

Altena – Ein „kompletter Rückbau“ steht an der Bismarckstraße an. So beschrieb Dirk Wohlrath vom Architektenbüro Bramey Partner aus Schalksmühle die Arbeiten, die zwischen Anfang Juni und Mitte September für Betrieb sorgen werden.