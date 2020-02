Abriss des alten Berufskollegs: Verwaltungstrakt verschwindet

Altena - Das alte Berufskolleg verschwindet sichtbar aus dem Stadtbild. Derzeit wird der Verwaltungstrakt abgerissen. Für die Sicherheit der Autofahrer auf der B236 direkt unterhalb der Baustelle ist gesorgt.

Drei Bagger sind derzeit auf dem Abbruchgelände an der Bismarckstraße unterwegs, um das ehemalige Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg dem Erdboden gleichzumachen.

Drei Wochen sind seit Beginn der Arbeiten vergangen – und manch ein Beobachter der Baustelle staunt, wie zügig es vorangeht. Derzeit geht es vornehmlich dem 18 Meter hohen ehemaligen Verwaltungstrakt an den Kragen, der nach und nach verschwindet.

Mithilfe eines riesigen Krans und einer ebenso riesigen Matte wird dafür gesorgt, dass Mauerteile nicht unkontrolliert herabstürzen und möglicherweise die Bundesstraße treffen. „Die Arbeiten laufen nach Plan und liegen in der Zeit“, sagt Kreis-Pressesprecher Hendrik Klein.

Abriss bis April erledigt

Insgesamt war man mit dem Vorhaben aber in Verzug geraten, weil der Abrissunternehmer nicht rechtzeitig tätig wurde. In absehbarer Zeit sind nun die Gebäude an der Bismarckstraße Geschichte.

Bis Anfang April, so die Planung des Kreises, soll das Gebäude komplett abgerissen sein. Die Metall- und Holzbaustoffe werden getrennt und abtransportiert, Beton und Mauerwerk vor Ort zerkleinert und wieder ins Gelände eingebaut, weil ein Höhenunterschied ausgeglichen werden muss.

Nach Ostern soll derNeubau für das Kreisarchiv mit Erdarbeiten starten. Beginn für die Hochbauarbeiten ist voraussichtlich Ende Juni, mit der Fertigstellung rechnet der Kreis im August 2021.

