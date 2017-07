Abiturfeier im Burggymnasium mit einigen kritischen Tönen zur G8-Reife

Ein harter Weg zum Olymp

+ © Hornemann Zum Zeugnis erhielt jeder Abiturient auch eine Rose. Neu war nicht nur die Einblendung der Kinderfotos in diesem Jahr, sondern auch, dass die jungen Leute ihre Zeugnisse zu zweit oder zu dritt vorne abholten © Hornemann

Altena - Manch kritischer Ton erklang bei der Abiturzeugnisvergabe, die am Samstag am Burggymnasium stattfand. Am Schüler-Jahrgang selbst bemängelten weder die Stufenleiter, noch Schulleiter Hans-Ulrich Holtkemper etwas. Doch die Welt, in die diese jungen Leute entlassen werden, ist eine perfektionistisch technisierte, in der der Mensch die Fehlerqelle darstellt.