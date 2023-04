Abiprüfungen später: „Sehr ärgerlich“

Von: Susanne Fischer-Bolz

Schulleiter Knebel informierte die Schüler per Mail. © Bender, Thomas

In der Ruhe liegt die Kraft: Das ist offenbar die Devise der 32 Abiturienten und Abiturientinnen desBurggymnasiums, die eigentlich am Mittwoch ihre Prüfungen geschrieben hätten – 25 im Leistungskurs, sieben im Grundkurs Biologie. Die technische Panne beim Schulministerium traf natürlich auch die Altenaer. Aber nur in Bio, denn für die anderen betroffenen Fächer, wie beispielsweise Informatik und Physik, stehen am BGA keine Klausuren an.

Altena - „Komischerweise gab es überhaupt keine helle Aufregung“, sagt Schulleiter Dennis Knebel, der am Dienstagabend um kurz vor 21 Uhr per Mail alle betroffenen Schüler und Schülerinnen informiert hatte. Erst zu dieser Uhrzeit war endgültig klar, dass die Prüfunge nicht von der Seite des Schulministeriums heruntergeladen werden konnten. „Als ich am Mittwoch ins Büro gekommen bin, war nicht eine einzige Rückmeldung, keine Nachfrage, keine Kritik. Von daher gehe ich davon aus, dass der Nachholtermin am Freitag zumindest eine erträgliche Alternative ist“, sagt Dennis Knebel, glaubt aber nicht wirklich, dass der eine oder andere froh ist, noch zwei Tage Luft zum Lernen zu haben, schließlich geht es bei den Abiturprüfungen jetzt Schlag auf Schlag. „Ein Tag mehr macht den Braten nicht fett.“

Kein Desaster, aber doch sehr ärgerlich findet Dennis Knebel die Situation für alle Beteiligten, besonders natürlich für die Abiturienten, „die Leidtragenden der Situation. Das Abi macht man ja nur einmal im Leben und wenn man so kurzfristig Änderungen erfährt, dann ist das sicherlich nicht der Optimalfall.“ Dennis Knebel ist zwar noch recht neu am Burggymnasium, konnte aber als stellvertretender Schulleiter am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lüdenscheid mit Prüfungs-Downloads schon reichlich Erfahrung sammeln – allerdings noch nie mit so gravierenden Problemen.

„Die Kollegen sind hier vor Ort lange geblieben, weil man immer noch damit rechnen musste, dass doch noch der Download funktionieren würde.“ Der Nachholtermin am Freitag, 21. April, ist gut gewählt, da für diesen Tag keine anderen Klausur-Termine anstehen.

Das Schulministerium stellt die Aufgaben zentral zur Verfügung. Der landesweite Download für die Schulen war am Dienstag um 12 Uhr geöffnet worden. Dann nahm das Unheil seinen Lauf, immer mehr Schulen melden, dass sie die Klausuren nicht oder nur teilweise herunterladen konnten.